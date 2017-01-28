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Зои Дешанель беременна вторым ребенком

Зои Дешанель беременна вторым ребенком
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Звезда фильма «500 дней лета» и ее супруг кинопродюсер Джейкоб Печеник решили, что братик (или сестричка) их полуторагодовалой дочке Элси не помешает. В августе 2015 года 37-летняя актриса изрядно удивила своих поклонников, когда официальный представитель актрисы сообщил прессе сразу две новости: о рождении у Зои и Джейкоба дочери и их свадьбе, которая тайно прошла в Техасе двумя месяцами раньше. Во время первой беременности актриса столкнулась с тем, что ей пришлось отказаться от любимой еды. «Суши есть нельзя. И вот тот сыр, и много чего еще, — жаловалась она в интервью вечернему шоу Джимми Киммела.
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США Шоу-бизнес
Джимми Киммел Джейкоб Печеник
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