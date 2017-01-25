ВИДЕО: Ольга Бузова начала встречаться с влиятельным мужчиной

Ольга Бузова на днях неожиданно для поклонников во второй раз отпраздновала свой день рождения. Накануне телеведущая прилетела в Грозный, где для неё уже был подготовлен большой сюрприз. По приезде Ольгу ждал роскошный банкет в её честь, на котором выступили артисты.

«У меня сегодня был второй день рождения! Для меня выступали заслуженные артисты Чеченской республики! Спасибо за такой тёплый приём! У меня нет слов! Душа переполнена эмоциями... Я счастлива!» — написала Ольга.

🛫🛫🛫 Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Янв 25 2017 в 5:39 PST

Между прочим, фанаты уверены, что у Бузовой появился таинственный влиятельный поклонник. Дело в том, что в Чечню она прилетела на частном самолете. Предположительно, перелет оплатил её новый богатый ухажер. Он же устроил для Бузовой незабываемую вечеринку в честь день рождения. Кадрами праздника Ольга поделилась в своем микроблоге.

У меня сегодня был второй день рождения 👸🏻🙌🏻🤗🤗🤗 Для меня выступали заслуженные артисты Чеченской республики 🎤🙏🏻Спасибо за такой тёплый приём ❤ У меня нет слов! Душа переполнена эмоциями ...Я счастлива 😇 #спасибо Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Янв 26 2017 в 12:12 PST

Напомним, что телеведущая уже отпраздновала на днях свой день рождения в компании подруг в Испании. Чуть позже они перебрались в Италию и продолжили веселиться. Сразу после этого, не заезжая в Москву, она улетела в Грозный.