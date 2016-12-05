Боня высказалась о разрыве с любимым

Накануне светские СМИ сообщили, что бизнесмен Алекс Смерфит ушел от Виктории Бони , родившей ему дочь, к модели. Россиянка прокомментировала эту информацию.

Бывшая звезда "Дома-2" опровергла слухи об измене любимого и сообщила, что они со Смерфитом все еще вместе. Боня опубликовала интригующее сообщение в своем Instagram.

"Back home! Вернулась домой... Милые фанаты (иначе не назовешь) нашей пары с @alexandersmurfit Алексом, хватит придумывать всякие небылицы", – вежливо попросила акул пера и прочих сетевых фантазеров Виктория.

Оказывается, они с бизнесменом кое-что приготовили для своих почитателей. "У нас для вас есть сюрприз, о котором мы сообщим на следующей неделе. А пока запаситесь терпением и не ищите то, чего близко нет! Мы вас ❤️", – призналась пребывающая в благостном настроении модель.

Теперь подписчики Бони, построившей свою любовь в Монако, сгорают от любопытства, пытаясь понять, о каком сюрпризе идет речь. Многие принялись подозревать, что Виктория снова беременна или они с Алексом наконец-то решили назначить дату свадьбы, которую фанаты россиянки упорно ждут уже несколько лет.

Примечательно, что журналисты уже много раз разводили красивую пару. О том, что в отношениях Бони и Смерфита не все гладко, стали говорить несколько месяцев назад. Однако сама девушка опровергала эту информацию, опубликовав совместный с Алексом снимок.

Затем репортеры выяснили, что миллионер подписался на аккаунт некой модели Тейлор Говард . Акулы пера предположили, что они вместе отдыхали на острове миллионеров Сент-Барте. В то время как Виктория работала.

St. Barths, I fking love you. Фото опубликовано Taylor Howard (@taylor_howard) Янв 23 2017 в 10:38 PST

Еще бизнесмен недавно пригрозил в подписи к одному из своих фото, что будет удалять все комментарии, сделанные не на английском языке. А ведь большую часть реплик под снимками красавца оставляют русскоговорящие поклонники Бони, которые подписались и на его страничку. Вероятно, намек был как раз на них.