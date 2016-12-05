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Боня высказалась о разрыве с любимым
Накануне светские СМИ сообщили, что бизнесмен Алекс Смерфит ушел от Виктории Бони, родившей ему дочь, к модели. Россиянка прокомментировала эту информацию.
Бывшая звезда "Дома-2" опровергла слухи об измене любимого и сообщила, что они со Смерфитом все еще вместе. Боня опубликовала интригующее сообщение в своем Instagram.
"Back home! Вернулась домой... Милые фанаты (иначе не назовешь) нашей пары с @alexandersmurfit Алексом, хватит придумывать всякие небылицы", – вежливо попросила акул пера и прочих сетевых фантазеров Виктория.
Оказывается, они с бизнесменом кое-что приготовили для своих почитателей. "У нас для вас есть сюрприз, о котором мы сообщим на следующей неделе. А пока запаситесь терпением и не ищите то, чего близко нет! Мы вас ❤️", – призналась пребывающая в благостном настроении модель.
Теперь подписчики Бони, построившей свою любовь в Монако, сгорают от любопытства, пытаясь понять, о каком сюрпризе идет речь. Многие принялись подозревать, что Виктория снова беременна или они с Алексом наконец-то решили назначить дату свадьбы, которую фанаты россиянки упорно ждут уже несколько лет.
Back home! #Monaco #home Вернулась домой... Милые фанаты (иначе не назовёшь) нашей пары с @alexandersmurfit Алексом, хватит придумывать всякие небылицы. У нас для вас есть сюрприз, о котором мы сообщим на следующей неделе. А пока запаситесь терпением и не ищите то, чего близко нет! Мы вас ❤️
Фото опубликовано Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya)
Примечательно, что журналисты уже много раз разводили красивую пару. О том, что в отношениях Бони и Смерфита не все гладко, стали говорить несколько месяцев назад. Однако сама девушка опровергала эту информацию, опубликовав совместный с Алексом снимок.
Курочки! Тот факт, что мой муж удалился из инстаграм, вовсе не означает, что он удалился из моей жизни тоже. Фото для вас. Но хочу напомнить, что мы предпочитаем держать наше счастье в тишине. Подальше от ваших 👀 глаз. Спасибо, что кудахчите за нас.
Фото опубликовано Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya)
Затем репортеры выяснили, что миллионер подписался на аккаунт некой модели Тейлор Говард. Акулы пера предположили, что они вместе отдыхали на острове миллионеров Сент-Барте. В то время как Виктория работала.
Фото опубликовано Taylor Howard (@taylor_howard)
Еще бизнесмен недавно пригрозил в подписи к одному из своих фото, что будет удалять все комментарии, сделанные не на английском языке. А ведь большую часть реплик под снимками красавца оставляют русскоговорящие поклонники Бони, которые подписались и на его страничку. Вероятно, намек был как раз на них.
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