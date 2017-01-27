«Чудо мое»: Никита Джигурда показал шестилетнюю красавицу-дочку

Одна из самых одиозных личностей российского шоу-бизнеса Никита Джигурда опубликовал в соцсетях снимок общей с фигуристкой Мариной Анисиной шестилетней дочери. Все подписи к публикациям артист рифмует, снабжая каждое изображение небольшим стихотворением, от чего не стал воздерживаться и на этот раз.

«Моя натуральнаяблондУхаЧУДО моёКОРОЛЕВА РусИЭвА-ВлАдаматерилизациясвятОго ДУХАпомогАетОГОНЬ ЛюбвИвоскресИть»

Не так давно брак Джигурды и Анисиной был с громким скандалом официально расторгнут. У экс-супругов подрастают двое детей: 7-летний сын Мик-Анжель-Крист и 6-летняя дочь Эва-Влада. Помимо этого, у артиста есть двое детей от предыдущих отношений, с поэтессой Яной Павелковской: 14-летний Артемий-Добровлад и 8-летний Илья-Максимилиан, сообщает сайт Letidor.ru

Фото: globallookpress.com, twitter.com, instagram.com