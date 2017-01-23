Лысенкову после трагедии запретили летать на самолетах

Телеведущий Алексей Лысенков рассказал изданию Sobesednik.ru , что из-за коллапса легкого врачи запретили ему летать на самолетах в течение года. Об этом сообщают Рамблер/новости.

Однако друзья ведущего посоветовали ему остеопата, который избавил его от этой проблемы. «Я никогда в эту науку не верил. Но друзья настояли: и этот специалист реально меня поднял. <…> Благодаря остеопату уже в апреле, то есть спустя три месяца, полетел на рыбалку в Астрахань», - рассказал он.

Лысенков отметил, что во время визитов к остеопату он познакомился с хозяйкой медицинского центра Ольгой, с которой в итоге у него начались отношения. «В какой-то момент понял, что я приезжаю не к остеопату, а попить с ней кофе», - отметил он.

В 2016 году на горнолыжном курорте в Австрии в Лысенкова врезался лыжник. Позже у телеведущего диагностировали перелом семи ребер.