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Лысенкову после трагедии запретили летать на самолетах
Телеведущий Алексей Лысенков рассказал изданию Sobesednik.ru, что из-за коллапса легкого врачи запретили ему летать на самолетах в течение года. Об этом сообщают Рамблер/новости.
Однако друзья ведущего посоветовали ему остеопата, который избавил его от этой проблемы. «Я никогда в эту науку не верил. Но друзья настояли: и этот специалист реально меня поднял. <…> Благодаря остеопату уже в апреле, то есть спустя три месяца, полетел на рыбалку в Астрахань», - рассказал он.
Лысенков отметил, что во время визитов к остеопату он познакомился с хозяйкой медицинского центра Ольгой, с которой в итоге у него начались отношения. «В какой-то момент понял, что я приезжаю не к остеопату, а попить с ней кофе», - отметил он.
В 2016 году на горнолыжном курорте в Австрии в Лысенкова врезался лыжник. Позже у телеведущего диагностировали перелом семи ребер.
Это не реклама, это удовольствие и гордость! #розахутор2017 #сочи2017 #ski #негорнопляжник
Видео опубликовано Lysenkov Alexey (@alysenkov)
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