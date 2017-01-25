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Собчак о конфузе с Мадонной: За такое расстреливают
Ксения Собчак, главный редактор журнала о моде L’Officiel, прокомментировала ошибку американского журнала Harper's Bazaar, редакция которого перепутала ее с певицей Мадонной. Российская телеведущая заявила, что в ее редакции за такое расстреливают, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Instagram Собчак.
«Учитывая, что Мадонне за пятьдесят, вряд ли это надо счесть за комплимент», - написала телеведущая.
А вот и фото ,которое до сих пор висит с подписью "Мадонна". Буду скриншотик внукам показывать😂 А я бы назвала "Трое в шапках и черный ворон за плечом":))) #трендывдело #всеоттенкисерого
Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak)
В свою публикацию она также добавила хештеги #ПрофессионалыРынка и #ВЛоффисьелеЗаТакоеРасстреливают.
Учитывая ,что Мадонне за пятьдесят,вряд ли это надо счесть за комплимент😂😂😂🙈 #ПрофессионалыРынка #ВЛоффисьелеЗаТакоеРасстреливают
Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak)
Ранее Harper's Bazaar опубликовал репортаж с показа Dior, который прошел в рамках парижской Недели моды. На одном из фото в компании с Натальей Водяновой и Ульяной Сергеенко запечатлена и Собчак. Однако американское СМИ подписало, что на снимке 58-летняя Мадонна.
Причиной возможной ошибки мог стать схожий стиль 35-летней россиянки с 58-летней иконой мировой музыки.
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