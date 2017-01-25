Собчак о конфузе с Мадонной: За такое расстреливают

Ксения Собчак , главный редактор журнала о моде L’Officiel, прокомментировала ошибку американского журнала Harper's Bazaar, редакция которого перепутала ее с певицей Мадонной . Российская телеведущая заявила, что в ее редакции за такое расстреливают, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Instagram Собчак.

«Учитывая, что Мадонне за пятьдесят, вряд ли это надо счесть за комплимент», - написала телеведущая.

А вот и фото ,которое до сих пор висит с подписью "Мадонна". Буду скриншотик внукам показывать😂 А я бы назвала "Трое в шапках и черный ворон за плечом":))) #трендывдело #всеоттенкисерого Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Янв 25 2017 в 7:11 PST

В свою публикацию она также добавила хештеги #ПрофессионалыРынка и #ВЛоффисьелеЗаТакоеРасстреливают.

Учитывая ,что Мадонне за пятьдесят,вряд ли это надо счесть за комплимент😂😂😂🙈 #ПрофессионалыРынка #ВЛоффисьелеЗаТакоеРасстреливают Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Янв 25 2017 в 6:52 PST

Ранее Harper's Bazaar опубликовал репортаж с показа Dior, который прошел в рамках парижской Недели моды. На одном из фото в компании с Натальей Водяновой Ульяной Сергеенко запечатлена и Собчак. Однако американское СМИ подписало, что на снимке 58-летняя Мадонна.

Причиной возможной ошибки мог стать схожий стиль 35-летней россиянки с 58-летней иконой мировой музыки.