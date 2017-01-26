Скарлетт Йоханссон рассталась с мужем Роменом Дориаком

Скарлетт Йоханссон и Ромен Дориак решили развестись после двух лет брака. Источник таблоида People сообщил, что они расстались еще летом, нр не хотели сообщать о своем решении публично.

Источник из окружения Дориака заявил, что этого развода стоило ожидать. Может, Скарлетт Йоханссон и Ромен Дориак и смотрелись для кого-то акак-то странно, но четыре года назад актриса переехала новому возлюбленному в Париж, заявила, что встретила того самого парня и родила от него дочь Роуз. Влюбленные поженились 1 октября 2014 года, спустя месяц после рождения дочки. Йоханссон призналась, что больше всего в Дориаке ей понравились ум и поведение настоящего джентльмена.