Собчак о конфузе с Мадонной: За такое расстреливают

Отечественные СМИ потешаются над конфузом, связанным с Ксенией Собчак . Редакторы американского Harper's Bazaar перепутали российскую телеведущую с певицей Мадонной

Зарубежное модное издание опубликовало репортаж с показа Dior, который прошел в рамках парижской Недели моды. В качестве иллюстрации была дана фотография, где Ксения Собчак улыбается своим подругам – топ-модели Наталье Водяновой и модельеру Ульяне Сергеенко

И если две последние персоны добились успеха и стали известны за границей, то Ксения для иностранцев – пока еще темная лошадка. Американцы перепутали 35-летнюю российскую светскую львицу с 58-летней зарубежной поп-иконой Мадонной. Без шуток, на сайте Harper's Bazaar под снимком этой троицы написано: "Мадонна, Наталья Водянова и Ульяна Сергеенко". Забавно, что правую руку модельера Фрола Буримского и вовсе проигнорировали, никак его не подписав.

Отечественные акулы пера сначала от души посмеялись, а затем высказали предположение, почему возникла ошибка. Собчак могли принять за Мадонну из-за схожего стиля в одежде двух дам. На показ Dior Ксения пришла в сером полупальто с золотыми пуговицами, черной кепке и больших солнечных очках. Возможно, иностранцев попутал ракурс, в котором россиянка действительно отдаленно напоминает певицу.

А вот и фото ,которое до сих пор висит с подписью "Мадонна". Буду скриншотик внукам показывать😂 А я бы назвала "Трое в шапках и черный ворон за плечом":))) #трендывдело #всеоттенкисерого Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Янв 25 2017 в 7:11 PST

Собчак отнеслась к ситуации с юмором. Она прокомментировала конфуз в Instagram. "А вот и фото, которое до сих пор висит с подписью "Мадонна". Буду скриншотик внукам показывать😂А я бы назвала "Трое в шапках и черный ворон за плечом":))) #трендывдело #всеоттенкисерого", – написала Ксения, не забыв упомянуть проигнорированного американцами Фрола.

Учитывая ,что Мадонне за пятьдесят,вряд ли это надо счесть за комплимент😂😂😂🙈 #ПрофессионалыРынка #ВЛоффисьелеЗаТакоеРасстреливают Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Янв 25 2017 в 6:52 PST

И все же светская львица, являющаяся главным редактором журнала о моде L’Officiel, пожурила иностранцев за невнимательность. В ее издании за такое наказывают. "Учитывая, что Мадонне за пятьдесят, вряд ли это надо счесть за комплимент😂😂😂🙈", – отметила Собчак и добавила красноречивые хештеги #ПрофессионалыРынка и #ВЛоффисьелеЗаТакоеРасстреливают.