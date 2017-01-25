Малахов пояснил причину поведения Джигурды и призвал освятить студию после эфира

Популярный российский ведущий Андрей Малахов объяснил причину скандального поведения актера Никиты Джигурды в эфире программы «Пусть говорят». Об этом в среду, 25 января, сообщает dni.ru.

Эфир был посвящен конфликту из-за наследства размером в миллиард рублей, которое, по завещанию покойной бизнесвумен Людмилы Браташ , должно достаться Джигурде и его бывшей жене — олимпийской чемпионке Марине Анисиной . Малахов пытался выяснить, почему родная сестра погибшей Светлана Романова заявляет, что звездная пара опоила Барташ и подделала завещание.

Из-за обвинений, которые регулярно сыпались из зала, эксцентричный актер периодически выходил из себя и с криками: «Ку! Изгоняю бесов из вас! Вы не верите нотариусу!» бросался к зрителям, доказывая свою правоту.

После очередного выступления Джигурды, во время которого тот на французском языке признавался в любви Анисиной, Малахов произнес:«Я хочу сказать, что вы гениальный актер, и, конечно, нехватка ролей сказывается на том, что мы видим сегодня».

В ответ Джигурда заявил, в 2016 году сыграл в одном из голливудских фильмов, за который ему «отвалили несколько миллионов». По словам актера, он исполнял роль Никиты Джигурды, спецагента ФСБ под прикрытием. «Главное, чтобы все миллионы, которые вам платят не испортили вас, потому что вера в бога начинается не с креста, не с майки, а конечно с любви», — заметил Малахов, намекая на майку ведущего с надписью «Я Иисус».

«Я думаю, что нужно будет освятить студию сегодня после эфира», — добавил ведущий.