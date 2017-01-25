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Миллионер бросил Викторию Боню из-за модели
Фото: Instagram
Поклонники Виктории Бони подозревают, что она разорвала отношения с миллионером Алексом Смерфитом из-за его романа с моделью Тейлор Ховард, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на "Комсомольскую правду".
Недавно Смерфит восстановил свой Instagram, где заявил, что все комментарии на русском языке будут им удаляться. Сейчас миллионер публикует фотографии из Сен-Бартелеми. На этом курорте в это же время отметилась и Тейлор Ховард. СМИ также сообщают, что бизнесмен и модель отправились вместе в путешествие по островам Карибского моря. Сама Виктория в данный момент находится в Москве.
Поклонники также отмечают, что Виктория Боня перестала публиковать совместные фотографии со Смерфитом. В ее аккаунте стало появляться больше фотографии из путешествий и дорогих ресторанов, где она проводит время с подругами.
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