Балерина Наталия Касаткина сломала позвоночник

Бывшая солистка Большого театра Наталия Касаткина попала в одну из московских больниц с компрессионным переломом позвоночника. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life

По словам источников издания, балерина упала дома около двух недель назад, но не обращалась к врачам. На прошлой неделе она поехала на гастроли в Марокко и во время выступлений несколько раз падала в обморок. В итоге ее коллегам пришлось вызвать медиков, после чего было принято решение об экстренном отлете в Москву.

Балерина была госпитализирована в критическом состоянии. Сейчас она находится в стационаре, ее состояние оценивается как тяжелое. Касаткиной назначили курс длительного лечения.