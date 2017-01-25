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Балерина Наталия Касаткина сломала позвоночник
Бывшая солистка Большого театра Наталия Касаткина попала в одну из московских больниц с компрессионным переломом позвоночника. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life.
По словам источников издания, балерина упала дома около двух недель назад, но не обращалась к врачам. На прошлой неделе она поехала на гастроли в Марокко и во время выступлений несколько раз падала в обморок. В итоге ее коллегам пришлось вызвать медиков, после чего было принято решение об экстренном отлете в Москву.
Балерина была госпитализирована в критическом состоянии. Сейчас она находится в стационаре, ее состояние оценивается как тяжелое. Касаткиной назначили курс длительного лечения.
Наталья Касаткина была солисткой Большого театра в 1954—1976 годах. Она исполняла характерные танцы в балетах «Лебединое озеро», «Раймонда», «Золушка», «Дон Кихот» и «Кармен-сюита». С 1960-х годов работает как балетмейстер.
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