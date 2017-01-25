Бекхэм уличил сына в прогуливании школы во время онлайн-трансляции

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм уличил сына Бруклина в прогуливании школы, когда тот вел онлайн-трансляцию. Об этом сообщает The Sun.

17-летний Бекхэм-младший отвечал на вопросы поклонников в Instagram. В его трансляции появился бывший полузащитник мадридского «Реала».

«Ты сейчас должен быть в школе», — написал Бекхэм-старший, отметив, что сын забрал его рубашку.

Дэвид Бекхэм завершил профессиональную карьеру в 2013 году. Последним клубом англичанина стал «Пари Сен-Жермен». Также англичанин выступал в составе «Манчестер Юнайтед», «Реала», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Милана». В составе национальной сборной он провел 115 поединков, в которых забил 17 мячей.

С 1999 года Бекхэм состоит в браке с бывшей солисткой британской группы Spice Girls Виктории Бекхэм (в девичестве — Адамс). У пары родилось четверо детей: сыновья Бруклин, Ромео, Круз и дочь Харпер.