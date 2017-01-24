Елена Проклова отказывается просить прощения у дочери

Елена Проклова не стесняется откровенно говорить о личной жизни в телеэфирах или интервью. Некоторое время назад артистка рассказала о своих романах с известными деятелями театра и кино, чем вызвала интерес со стороны общественности. Проклова об аборте от Янковского: «Он стоял под окном и просил этого не делать»

Поскольку у Прокловой была очень бурная молодость, ей совершенно не хватало времени, чтобы заниматься старшей дочерью Ариной. Родители Елены фактически полностью взяли на себя заботу о ребенке, пока она пыталась добиться карьерных успехов и найти свое женское счастье. Когда она предложила малдышке жить вместе с ней, та отказалась.

Спустя несколько лет Арина поняла, что никто не сможет поддержать ее лучше родной матери. Им пришлось пойти на контакт друг с другом. Наследница Прокловой признается, что ей бы хотелось вернуть те времена. В свою очередь, Елена старается жить думать лишь о будущем. Она считает, что не должна извиняться перед дочерью за прошлое.

«Могу тебе сказать, что на сегодняшний день чувство вины для меня преобразилось. Человек ни в чем не может быть виноват по определению. Наши поступки - это опыт, который нас формирует. Это не клетка, а ее расширение. Нужно преобразовать его в учебу, чтобы понять, что не так было сделано, преобразовать его. Нет, я ей не скажу: «Как же виновата я была в молодости». Нет, я постоянно звоню Арине и просто говорю, как я ее люблю», - объяснила Елена.

Напомним, что ранее Проклова объясняла, почему она не хотела общаться с родителями. Они были недовольны, что молодая артистка бросила ребенка, когда ей нужно было учиться. Елена ругалась с мамой и папой на глазах маленькой Арины. В тот момент звезда не могла понять, что отгородившись от близких людей, она не обретет силу.

«Этот конфликт с родителями - подарок судьбы. Они учат самому главному в жизни, что отношения – это дар. Именно этот случай научил нас тому, что не надо выбрасывать подарки судьбы. Ничто не может быть более сильным, чем общение», - отметила Проклова.