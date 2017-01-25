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Никита Джигурда поселился в квартире Алибасова
Актер Никита Джигурда всерьез опасается за свою жизнь. Пока идут разбирательства по поводу многомиллионного наследства, оставленного актеру его кумой Людмилой Браташ, родственники покойной женщины, по словам Никиты, угрожают ему расправой.
Во избежание крупным неприятностей Никита временно ушел на дно и дает о себе знать лишь участием в скандальных ток-шоу и соцсетях, где он пытается доказать свою правоту в борьбе за наследство кумы, а также вернуть Марину Анисину.
Между тем, оказавшись вынужденным скрываться от злопыхателей, актер временно поселился у своего друга Бари Алибасова. Продюсер любезно предпоставил в пользование актера одну из восьми комнат в своей роскошной квартире.
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