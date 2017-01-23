Ефим Шифрин пожаловался на либидо

Юморист Ефим Шифрин на своей странице в Instagram рассказал о продолжительных «отлучках либидо». Об этом сообщают Рамблер/новости.

Свой пост 60-летний Шифрин посвятил рассказу о «приметах старости». Он заявил, что стал хуже запоминать имена, больше не хочет «бывать на открытиях и премьерах» и стал испытывать отвращение к «мясному столу».

«Возможно, отлучки либидо стали чуть более продолжительными, но и в лучшие поры мое смятение на этот счет всегда зависело от количества работы, теперь же любовные страсти иногда представляются мне в комическом ключе, а сам коитус и вовсе кажется суррогатом юмористического представления», - добавил артист. Эту запись Шифрин сопроводил фотографией, на которой он запечатлен лежащим в кровати с молодой девушкой.

Ефим Шифрин - советский и российский артист эстрады, юморист и певец. Шифрин никогда не был женат, у него нет детей, и он никогда не афишировал свои отношения, но упоминал, что «живет не один».