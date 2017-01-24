Российские модели возмутили администрацию отеля в Дубае «эротическими» фото

В Дубае руководство пятизвездочного отеля Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah пожаловалось на постоялиц из России, которые публиковали в Instagram «эротические» снимки. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Daily Mail

На этих снимках легко узнаваемы интерьеры и окрестности отеля, также там было указано местоположение, поэтому в администрации опасались, что фотографии навредят имиджу отеля. На фото, о которых идет речь, девушки запечатлены в купальниках, а на одном из снимков россиянку сфотографировали в ванной.

«Это арабская страна. Мы получили много жалоб от постояльцев с детьми. Мы не хотим видеть наше местоположение на фото полуголых девушек в эротических позах. Пусть на фотографиях просто будет указано, что это Дубай», - заявил представитель отеля.