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Джигурда хочет обязать Анисину выплачивать ему алименты
Скандально известный шоумен Никита Джигурда хочет обязать свою бывшую супругу Марину Анисину выплачивать ему алименты.
"Анисина должна выплачивать мне прожиточный минимум" - заявил Джигурда.
Напомним, что шоумен развелся с фигуристкой Анисиной, после чего все имущество по брачному договору осталось экс-супруге.
Шоумен сетует на то, что сейчас он нетрудоспособен, здоровье не позволяет работать, поэтому согласно все тому же брачному контракту Марина должна выплачивать ему алименты.
В ответ на требования Джигурды Анисимова ответила: "У Никиты есть руки и ноги, голова работает прекрасно – вот пусть идет и работает!"
Напомним, что на развод Анисимова подала осенью 2016 года. По словам юриста фигуристки Сергея Жорина, причиной развода стали сомнения в адекватности супруга.
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