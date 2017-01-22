Джигурда хочет обязать Анисину выплачивать ему алименты

"Анисина должна выплачивать мне прожиточный минимум" - заявил Джигурда.

Напомним, что шоумен развелся с фигуристкой Анисиной, после чего все имущество по брачному договору осталось экс-супруге.

Шоумен сетует на то, что сейчас он нетрудоспособен, здоровье не позволяет работать, поэтому согласно все тому же брачному контракту Марина должна выплачивать ему алименты.

В ответ на требования Джигурды Анисимова ответила: "У Никиты есть руки и ноги, голова работает прекрасно – вот пусть идет и работает!"

Напомним, что на развод Анисимова подала осенью 2016 года. По словам юриста фигуристки Сергея Жорина, причиной развода стали сомнения в адекватности супруга.