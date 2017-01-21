СМИ сообщили о беременности 49-летней Николь Кидман

Николь Кидман и ее супруг, кантри-певец Кит Урбан ожидают прибавление в семействе. О беременности актрисы стало известно после ее совместного выступления с мужем на сцене, рассказал источник OK!. Пока это только догадки, которые стали появляться не просто так. В недавнем интервью Николь Кидман заявила, что планирует родить ребенка, и надеется, что малыш появится на свет уже в этом году. Напомним, супруги воспитывают двоих дочерей - восьмилетнюю Сандэй Роуз и шестилетнюю Фэйт Маргарет, рожденную суррогатной матерью.