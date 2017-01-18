У Королевой сдали нервы на похоронах бабушки

Наташа Королева похоронила свою 94-летнюю бабушку. Популярная исполнительница не смогла сдержать слез во время мрачной церемонии.

Похороны Софии Николаевны Бистрик прошли на Берковецком кладбище. Вместе с Наташей Королевой в последний путь проводить женщину прибыла мать популярной певицы Людмила Порывай и другие родственники. Над гробом 94-летней родственницы Королева не выдержала и расплакалась, компетентно сообщает Life.ru. Бабушку артистки похоронили рядом с захоронениями других родственников семьи Королевой.

Напомним, о смерти родственницы сообщила сама Наташа Королева. Певица разместила на своей страничке в социальной сети Instagram совместную с бабушкой фотографию и подписала ее так: "Сегодня в Киеве умерла моя БАБУШКА .....а я не могу прилететь Ее похоронить ....."

В октябре 2016 года стало известно, что Наташе Королевой запретили въезд на Украину. Певица утверждала, что эта новость стала для бабушки серьезным ударом. "А вообще, вся эта ситуация, когда мне запретили въезд, сильно подкосила бабушку. Да, она была уже немолодая, но крепкая, все ждала, когда внучка приедет с концертом. Но не вышло. Для нее это и был самый сильный удар. Мы долго не говорили ей, но в итоге она все равно узнала. Думаю, что если бы ей не сказали, она, может быть, еще пожила", – заявила Королева журналистам.

Сегодня в Киеве умерла моя БАБУШКА ..... PS: Служба безопасности Украины заявила, что даст разрешение российской певице Наташе Королевой посетить страну в связи с похоронами бабушки! Спасибо, мир не без добрых людей!!! Фото опубликовано Наташа Королева (@natellanatella) Янв 17 2017 в 9:48 PST

Однако неожиданно случилось чудо – Наташе Королевой позволили прибыть на Украину на похороны бабушки. Соответствующее решение вынесла Служба безопасности. "Конечно, разрешим, – заявила пресс-секретарь украинского ведомства Елена Гитлянская. – Я знаю, что с ней уже связались, и этот вопрос будет решен положительно". По ее словам, разрешение на въезд Наташа Королева получила только на время похорон.