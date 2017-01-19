Пугачева показала фото без макияжа

Певица Алла Пугачева опубликовала свою фотографию без макияжа. Снимок звезда подписала «Крещенская вода – это чудо!». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт Пугачевой в Instagram

Крещенская вода,это чудо!!! Фото опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Янв 19 2017 в 6:41 PST

«Вы на этом фото очень похожи с вашей младшей дочкой Лизой! Прекрасные!», «Снежная Королева», «Алла Борисовна, как мне нравятся такие фото — без грима, без смысла. Просто Алла, просто глаз» - написали в комментариях поклонники Пугачевой.

Кроме того, поклонники предположили, что звезда окунулась в прорубь в честь Крещения. Ранее певица говорила, что ей повезло жить с мужчиной, который любит ее такой, какая она есть. Также звезда поделилась историей о том, как пластические хирурги отказались делать ей операцию по коррекции овала из-за проблем с сердцем и в связи с тем, что примадонна курит. Пугачева отметила, что «придется стареть красиво, без всяких пластических операций». Алле Пугачевой 15 апреля 2017 года исполнится 68 лет.