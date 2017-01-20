Фадеев поставил точку в скандале с Аллой Пугачевой

Продюсер Максим Фадеев в своем Instagram заявил, что ситуация с новогодними шоу на российских каналах в ближайшее время в корне изменится, сообщают Рамблер/новости.

Фадеев заявил, что с его подачи на экранах страны уже в следующем году появится новый формат новогодних программ — «народные огоньки». Зрители сами решат путем голосования, каких артистов они хотят видеть в новогоднюю ночь на телеэкранах. Он добавил, что его идея получила одобрение двух федеральных каналов.

Ранее в интернете появилась петиция генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с требованием поменять новогоднюю передачу в 2018 году. "То, что происходило в Вашем новогоднем эфире это уже просто за гранью! Почему особо выделил новогодний эфир Первого канала? Потому что он на мой взгляд стал по качеству значительно проигрывать себе же прошлых годов. Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом «В гостях у Примадонны». Почитайте десятки тысяч комментариев под петицией и убедитесь в этом сами!" - говорится в тексте петиции. Автор петиции – житель Ростова-на-Дону Вадим Манукян.