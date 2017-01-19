Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Беркова устроила провокацию на премьере Кончаловского
Бывшая участница реалити-шоу «Дом 2» Елена Беркова посетила премьеру нового фильма Андрея Кончаловского «Рай», «шокировав» гостей мероприятия своим костюмом. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Семь дней».
По данным издания, на красной ковровой дорожке Беркова появилась со своим женихом, актером Андреем Стояновым. Отмечается, что с помощью своего наряда она продемонстрировала «бюст, пупок и особенности своей фигуры». «Мало того, они со Стояновым жарко целовались на виду у всех и изображали пылкую страсть», - пишут «Семь дней», добавляя, что картина «Рай» поднимает «серьезные темы» и «никак не сочетается с откровенной провокацией».
Издание уточняет, что после показа Беркова «поспешила уйти незамеченной, видимо, осознав, что перегнула палку в стремлении привлечь к себе внимание».
Беркова была участницей «Дома-2» в 2004 году. Проект она покинула, когда всплыла информация о ее съемках в порнофильмах. После этого она снималась в различных музыкальных клипах, а в 2009 году заявляла о планах участвовать в выборах мэра Сочи.
Оставить комментарий
Последние новости
-
Федеральное агентство новостей
-
РИА «ВладТайм»
-
Комсомольская правда