Беркова устроила провокацию на премьере Кончаловского

По данным издания, на красной ковровой дорожке Беркова появилась со своим женихом, актером Андреем Стояновым . Отмечается, что с помощью своего наряда она продемонстрировала «бюст, пупок и особенности своей фигуры». «Мало того, они со Стояновым жарко целовались на виду у всех и изображали пылкую страсть», - пишут «Семь дней», добавляя, что картина «Рай» поднимает «серьезные темы» и «никак не сочетается с откровенной провокацией».

Издание уточняет, что после показа Беркова «поспешила уйти незамеченной, видимо, осознав, что перегнула палку в стремлении привлечь к себе внимание».

Беркова была участницей «Дома-2» в 2004 году. Проект она покинула, когда всплыла информация о ее съемках в порнофильмах. После этого она снималась в различных музыкальных клипах, а в 2009 году заявляла о планах участвовать в выборах мэра Сочи.