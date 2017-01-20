Пугачева попросила помощи у поклонников

Алла Пугачева в своем Instagram попросила поклонников помочь ей найти обложку для ее "Секретного диска", сообщают Рамблер/новости.

"Хочу такую обложку для моего "Секретного диска". Где взять, у кого, как и можно ли?" - написала Пугачева под опубликованным изображением. На картинке в мультипликационном стиле нарисована женщина в обнаженном виде, прикрытая лишь розами.

Поклонники отреагировали на просьбу Примадонны о помощи. "А.Б. , почему секретный??? А как же мы, мы тоже хотим ваше новое, хотя, мы и старое слушаем и смотрим с восхищением", - написали в комментариях. "С удовольствием сфотографирую Вас, Алла Борисовна, на обложку для вашего секретного диска", - предложил один из поклонников.