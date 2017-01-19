Максим Фадеев отреагировал на слух о Савичевой, втайне ставшей мамой

Максим Фадеев отреагировал на панику, поднявшуюся в связи с исчезновением его подопечной — Юлии Савичевой . Некоторое время назад певица пропала из поля зрения публики: она перестала выступать на концертах и посещать светские мероприятия, чем спровоцировала появление огромного количества слухов.

Обеспокоенные причинами внезапного ухода Савичевой со сцены поклонники начали выдвигать самые смелые предположения. Были версии, что Фадеев отказался от Юлии и что у Савичевой что-то произошло с голосом. Но самым популярным стал слух о том, что певица втайне родила ребенка. В подтверждение этой теории фанаты нашли снимки Юлии с её последних выходов в свет и обнаружили, что незадолго до своего исчезновения она стала отдавать предпочтение одежде свободного фасона. После этого пока не появилось ни одного снимка, но котором Савичева была бы запечатлена в полный рост. Последователи «теории тайных родов Юлии» уверены, что её внезапное решение взять перерыв в карьере был связан именно с рождение первенца.

Осенью прошлого года Савичева вдруг объявилась в социальных сетях и попросила у фанатов прощения за своё исчезновение. Она рассказала, что ей нужен был небольшой отдых от безумного режима мира шоу-бизнеса и призналась, что все это время была не в России. Юлия тогда не стала комментировать слухи, распространившиеся за время её «пропажи».

Зато Максим Фадеев на днях живо отреагировал на поднявшуюся шумиху вокруг его подопечной. «Не нужно паники! Юля по прежнему является артистом ПЦМФ. Сейчас она посвятила себя написанию нового альбома и семье! Скоро вы все услышите и увидите!» — рассказал он. Своё заявление Максим сопроводил видеозаписью с репетиции с Юлией, сделанной в далеком 2002 году.