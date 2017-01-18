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СБУ пошла на встречу Наташе Королевой
Служба безопасности Украины дала разрешение певице Наташе Королевой посетить страну в связи с похоронами бабушки. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТСН.
«Королевой не будут препятствовать во время ее приезда на Украину, чтобы побывать на похоронах родственницы»,- сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
По ее словам, в таких случаях, если человеку запрещен въезд в страну, то Служба безопасности позволяет приехать на похороны. Однако это разрешение является временным и после похорон Королева будет оставаться персоной нон грата на Украине.
Ранее звезда рассказала на своей странице в социальной сети Instagram, что ее не пускают в Киев на похороны бабушки.
«Сегодня в Киеве умерла моя бабушка... А я не могу прилететь ее похоронить», - пожаловалась Королева.
В октябре прошлого года Киев внес Королеву в так называемый «черный список». Артистке запрещен въезд на территорию страны в течение пяти лет. «Черный список» российских деятелей культуры, которым запрещен въезд на Украину, состоит примерно из 140 человек. В числе артистов, попавших в список, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.
Елена Гитлянская Иосиф Кобзон Наташа Королева Олег Газманов Еще 3 тега
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