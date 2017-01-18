СБУ пошла на встречу Наташе Королевой

«Королевой не будут препятствовать во время ее приезда на Украину, чтобы побывать на похоронах родственницы»,- сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская

По ее словам, в таких случаях, если человеку запрещен въезд в страну, то Служба безопасности позволяет приехать на похороны. Однако это разрешение является временным и после похорон Королева будет оставаться персоной нон грата на Украине.

Ранее звезда рассказала на своей странице в социальной сети Instagram , что ее не пускают в Киев на похороны бабушки.

«Сегодня в Киеве умерла моя бабушка... А я не могу прилететь ее похоронить», - пожаловалась Королева.