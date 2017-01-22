Ольга Бузова похвасталась своим телом в откровенном ролике

Известная телеведущая Ольга Бузова в своем микроблоге в Instagram опубликовала небольшой видеоролик. На нем она предстала перед поклонниками в бикини.

На видео Бузова демонстрирует свою фигуру. Она двигается под музыку на крыше небоскреба.

When I hold you...I feel you 🙌🏻 #crazylife#привыкаю#просыпатьсяодна Видео опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Янв 22 2017 в 10:29 PST

Некоторые подписчики отметили, что телеведущая начала сходить с ума после развода. Но нашлись и те, кто встали на защиту Бузовой. Они призвали недоброжелателей не завидовать теледиве.

Сама знаменитость подписала видеоролик хэштегами #привыкаю #просыпатьсяодна