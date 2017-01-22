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Ольга Бузова похвасталась своим телом в откровенном ролике
Известная телеведущая Ольга Бузова в своем микроблоге в Instagram опубликовала небольшой видеоролик. На нем она предстала перед поклонниками в бикини.
На видео Бузова демонстрирует свою фигуру. Она двигается под музыку на крыше небоскреба.
When I hold you...I feel you 🙌🏻 #crazylife#привыкаю#просыпатьсяодна
Видео опубликовано Ольга Бузова (@buzova86)
Некоторые подписчики отметили, что телеведущая начала сходить с ума после развода. Но нашлись и те, кто встали на защиту Бузовой. Они призвали недоброжелателей не завидовать теледиве.
Сама знаменитость подписала видеоролик хэштегами #привыкаю #просыпатьсяодна
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