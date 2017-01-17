Супруга Николаева потеряла надежду на выздоровление дочки

По словам Проскуряковой, ее ребенок родился в 36 с половиной недель с недоношенностью 1 степени. «У нас была проблема с сосательным рефлексом, и нормальное кормление мы наладили только на 4 день... Кормить нужно было 8-10 раз в день, и на второй день это стало настоящим стрессом и для меня, и для Ники, и для всего медперсонала», - отметила она.

Затем женщина переехала с ребенком в Россию, где столкнулась с некомпетентными врачами. «Эту же проблему в российской больнице мне обрисовали как страшную и опасную. Так меня накрутили, что я полночи рыдала и думала, что мой ребенок никогда не поправится, винила себя и думала, за что мне все это!» - рассказала она.

Однако в итоге, по словам Проскуряковой, она вместе с юрмальским врачом составила программу для развития ребенка, кормила дочь грудью, делала массаж, «давала порошки от лактазной недостаточности и не давала никаких бутылочек», после чего ребенок догнал все нормы развития.

Николаев и Проскурякова вместе уже шесть лет. Их общей дочери Веронике в октябре 2016-го исполнился год.