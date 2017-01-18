Наташа Королева пожаловалась на невозможность похоронить бабушку на Украине

Российская певица Наташа Королева не может посетить похороны своей бабушки на Украину из-за запрета на въезд в страну. Об этом исполнительница рассказала в Instagram в среду, 18 января.

По словам Королевой, ее бабушка скончалась в Киеве ранее в среду.

Сегодня в Киеве умерла моя БАБУШКА .....а я не могу прилететь Ее похоронить ..... Фото опубликовано Наташа Королева (@natellanatella) Янв 17 2017 в 9:48 PST

В октябре 2016-го Служба безопасности Украины (СБУ) запретила исполнительнице въезд в страну на пять лет. Комментируя решение ведомства, Королева тогда сетовала, что не сможет увидеться со своей бабушкой. «В Москву она уже не сможет поехать по состоянию здоровья. А случись, не дай бог, самое страшное — я не смогу ее похоронить!» — заявила она. Певица подала на СБУ в суд, заседание назначено на 16 марта 2017 года.

Наташа Королева — российская эстрадная певица украинского происхождения, заслуженная артистка России. Ее мать Людмила Порывай является заслуженной артисткой Украины.