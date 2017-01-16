Егор Кончаловский расстался с женой

«И совсем тайное и главное – только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить», – написала Толкалина.

Уже после расставания актриса поздравила режиссера с днем рождения.

«Еще вчера сегодня было завтра....Тем временем Рождение Егора!!! Пусть будет на душе тепло и солнце, и абрикосы и миндаль в цвету! А я целую восемьдесят раз и обнимаю сто, но только крепче! И несмотря на всю любовь к искусству, его люблю я меньше, чем тебя!» – написала Толкалина.

Как ранее сообщали сами Кончаловский и Толкалина, датой своей семейной жизни они считают 25 июня 1996 года. Официально свой брак звезды не регистрировали, хоть и имели общего ребенка. В 20015 году Кончаловский называл любовь «болью».

«Это боль. Настоящая боль. Вы это узнаете в какой-то момент», - заявил Кончаловский в одном из интервью. Также режиссер неоднократно заявлял, что «свадьба еще может быть, а может и не быть».