Джигурда раскрыл сумму гонорара за участие в ток-шоу на «России 1»

Актер Никита Джигурда заявил, что за участие в съемках программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» ему заплатили 600 тысяч рублей. Об этом он сообщил на своих страницах в социальных сетях.

Шоумен утверждает, что в СМИ организована акция по его дискредитации. По словам Джигурды, его «пытается вывести из игры» некая мафия, которая хочет снять со счета его бывшей жены, фигуристки Марины Анисиной , семь миллионов евро. Он считает, что продюсеры программы связаны с этой группой лиц. Провокационное поведение во время эфира он объяснил желанием препятствовать этому плану и донести до зрителей «маленькую толику истины».

По версии Джигурды, перед ведущим передачи Борисом Корчевниковым поставили задачу спровоцировать его на драку. Артист утверждает, что в финальной версии шоу не показали, как Корчевников снимает с него очки, шляпу и кричит ему «Пошел вон из студии!» Также из эфира был вырезан фрагмент, в котором за Джигурду заступился психиатр, рассказал он порталу dni.ru.

В разговоре с изданием он заявил, что телевизионщики преследовали цель «отправить его в дурку» через подкупленного ими брата. «Это звучит фантастически и невероятно, но это так», — заключил артист.