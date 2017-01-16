Принц Гарри намерен объявить о помолвке уже этой весной

Роман принца Гарри с Меган Маркл, начавшийся лишь осенью 2016-го, продолжает развиваться с впечатляющей скоростью. Как стало известно репортеру британского издания The Sun, принц уже успел представить свою любимую почти всем взрослым членам королевской семьи — за исключением самой Елизаветы II

Еще этой осенью, вскоре после того, как они начали встречаться, Гарри познакомил Меган с отцом — принцем Чарльзом . Потом, во время одного из визитов Маркл в Лондон, он познакомил ее с братом Уильямом. Правда, с герцогиней Кэмбриджской Меган в тот раз встретиться не удалось. Уильям прибыл тогда в Лондон по делам один, а Кейт осталась с Сэндрингеме с детьми. Теперь же, по сведениям The Sun, Гарри удалось познакомить любимую и с женой брата. Как утверждает информатор издания, Меган и Кэтрин очень понравились друг другу. Маркл уже давно мечтала встретиться с герцогиней, которой она искренне восхищается. А Кэтрин, в свою очередь с симпатией отнеслась к Меган, которая нравится ей, как актриса, и, к тому же, вызывает ее одобрение, поскольку много сил и времени отдает благотворительной работе.

Пока что Маркл не представлена только королеве. Но, как утверждают, это всего лишь вопрос времени. Кроме того, принц, якобы, много рассказывал бабушке о своей любимой, и та уже заранее одобрила выбор внука.

Что же касается знакомства Гарри с родственниками Меган, то и он, как утверждают канадские источники, уже успел по очереди познакомиться и с мамой, и с отцом Маркл, которые давно развелись. И, как утверждают информаторы издания US Weekly, поскольку сами Меган и Гарри отчаянно влюблены друг в друга и готовы начать совместную жизнь, и, к тому же, им удалось получить благословение родных, уже этой весной можно ждать официального объявления о помолвке принца и Маркл.