Юлия Высоцкая откровенно рассказала о браке с Андреем Кончаловским

43-летняя Юлия Высоцкая недавно стала героиней нового номера журнала Hello!, в интервью которому рассказала о своей семье. Телеведущая крайне редко делится подробностями личной жизни с прессой, но в этот раз сделала исключение. Она сообщила, как ей и ее мужу 79-летнему Андрею Кончаловскому удалось найти гармонию в отношениях, которая длится вот уже 20 лет.

По словам Юлии, они с супругом довольно быстро поняли, что являются близкими по духу людьми, что и стало главным залогом их долговечного брака. «Это же тоже не в первый день происходит. Влюбленность – это еще не близость. Сначала роман, химия, а потом происходит любовь. Когда ты друг, когда товарищ, когда вы вместе», - отметила телеведущая.

Высоцкая считает, что она даже в мелочах смогла понять, что важно для ее мужа, а он оценил в ней это качество. И несмотря на 26-летнюю разницу в возрасте супруги прекрасно ладят и никогда не переходят границы дозволенного. «Меня с детства мало интересовало, во что я одета, и период «боевой раскраски» длился у меня очень недолго – лет с 14 до 16. После 16 я краситься перестала. Я думаю, мужу это нравится. Вообще, он любит «умытые лица». Мне кажется, мы с ним вообще похожи. Так, как он меня понимает, и то, как я его понимаю. Нам нравятся одни и те же вещи. Характер у нас разный, но нутро очень похоже», - призналась Юлия.