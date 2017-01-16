Ксении Бородиной доложили об изменах мужа

Ранее Бородина опубликовала свое фото, на котором она смотрит в камеру без улыбки и с грустными глазами. Поклонники тут же предположили, что у звезды начались проблемы в личной жизни. В дополнение папарацци рассказали о том, что на одной из московских вечеринок Омаров в присутствии супруги флиртовал с другой женщиной.

В ответ на многочисленные комментарии с подозрениями об изменах Омарова Бородина опубликовала снимок змеи.

«Хотела написать гневный пост, про ваши идиотские комментарии, а потом подумала... Да делать мне нечего, пойду спать. Картинки будет достаточно. А всем адекватным моим читателям сладких снов», - написала звезда.