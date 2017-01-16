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Ксении Бородиной доложили об изменах мужа
Подписчики телеведущей проекта «Дом-2» Ксении Бородиной открыто высказывают свои подозрения в ее Instagram о том, что ее супруг, предприниматель Курбан Омаров, изменяет ей. В ответ телеведущая усомнилась в их адекватности, сообщают Рамблер/новости.
Ранее Бородина опубликовала свое фото, на котором она смотрит в камеру без улыбки и с грустными глазами. Поклонники тут же предположили, что у звезды начались проблемы в личной жизни. В дополнение папарацци рассказали о том, что на одной из московских вечеринок Омаров в присутствии супруги флиртовал с другой женщиной.
В ответ на многочисленные комментарии с подозрениями об изменах Омарова Бородина опубликовала снимок змеи.
«Хотела написать гневный пост, про ваши идиотские комментарии, а потом подумала... Да делать мне нечего, пойду спать. Картинки будет достаточно. А всем адекватным моим читателям сладких снов», - написала звезда.
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