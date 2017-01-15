Драма: Алексей Воробьев застал девушку за изменой

В жизни Алексея Воробьева разыгралась настоящая драма... Дело в том, что сегодня певец столкнулся с жестоким предательством со стороны своей возлюбленной. Алексей рассказал о том, что намеревался сделать своей девушке сюрприз и специально ради неё на один день вернулся из Америки, где был по работе. Но дома его ждал неприятный сюрприз... Оказалась, что его любимая к внезапному приезду бойфренда была абсолютно не готова. Алексей намекнул, что застал девушку за изменой — после чего с громким скандалом они расстались.

"Откинул кресло, лежу в самолёте и думаю... Я летел 13 часов, провёл в Москве всего 18 часов с момента выхода из самолёта и посадки на новый рейс, где я сейчас снова проведу 13 часов в полёте. И знаете что? Оно того стоило... Теперь я знаю точно, что чудес не бывает. Прилетел, чтобы хоть несколько часов побыть со своей девушкой, а улетаю холостяком... Мораль истории такова: Если хотите сделать сюрприз, и перелететь ради кого-то через океан на сутки — лучше предупреждайте о своих намерениях!" — рассказал Алексей.

Чуть позже он назвал свою бывшую возлюбленную женщиной легкого поведения и пообещал раз и навсегда вычернуть её из своей жизни. "Я запомню нас такими, хорошо? А остальное просто сотру, как-будто этого не было. Сотру твой телефон, благо я не помню его наизусть, сотру твои фото, и сотру тебя из своей жизни!" — поделился Воробьев.