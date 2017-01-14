Новый имидж Димы Билана стал интернет-мемом

Певец Дима Билан кардинально изменил имидж и примерил образ 70-80-х годов прошлого столетия.

«Отпуск для того, чтобы почувствовать себя по-новому», — прокомментировал изменения в своей внешности Дима.

Фотография тут же взорвала Интернет и стала мемом. Поклонники стали изображать певца в самых различных образах при помощи фотошопа. Стоит отметить, и образ мексиканца, и образ д’Артаньяна подходят певцу одинаково хорошо.