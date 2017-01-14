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Новый имидж Димы Билана стал интернет-мемом
Певец Дима Билан кардинально изменил имидж и примерил образ 70-80-х годов прошлого столетия.
«Отпуск для того, чтобы почувствовать себя по-новому», — прокомментировал изменения в своей внешности Дима.
Фотография тут же взорвала Интернет и стала мемом. Поклонники стали изображать певца в самых различных образах при помощи фотошопа. Стоит отметить, и образ мексиканца, и образ д’Артаньяна подходят певцу одинаково хорошо.
😅😂 Ну как бэ, вот на что я намекал!!! Творчество от #Repost @simagina2000 ・・・ #ДимаБилан #Билан 😃 #запорожскийказак #мушкетёр #Мимино #мексиканец #любимыйартист ❤️👨🏻👨🏻👨🏻👨🏻 @bilanofficial
Фото опубликовано bilanofficial (@bilanofficial)
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