Депп подал иск к своим бывшим менеджерам на $52 млн

Американский актёр Джонни Депп подал иск на своих бывших менеджеров, которые, по его словам, неверно распоряжались его финансами.

Актёр хочет взыскать $52 млн, сообщает Associated Press.

Агентство отмечает, что Депп подал иск в Верховный суд Лос-Анджелеса. Отмечается, что менеджеры актёра неисправно платили налоги, переплачивали за безопасность и другие услуги.

Адвокат обвиняемой стороны Майкл Дж. Камп назвал судебный процесс актёра «фальсификацией» и заявил, что бывшие управляющие делами актёра «сделали всё возможное, чтобы защитить Деппа от его безответственных и расточительных трат».

По словам Деппа, группа менеджеров работала с ним с 1999 года. За время работы, по словам Деппа, они могли получить до пяти процентов от его доходов на таких фильмах как «Пираты Карибского моря».