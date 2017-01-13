Эрнст сравнил Пугачёву с оливье

«Претензии молодых людей понятны, но мы проводили исследования в течение двадцати лет. Аудитория от 45 лет и старше такое и смотрит. Можно сделать Новый год модный и молодёжный, но его не будут смотреть, потому что молодые люди отмечают этот праздник не у телевизора», - заявил Эрнст.

Кроме того, Эрнст в ходе общения с журналистами пообещал провести летом 2017 года опрос, чтобы выявить 50 артистов, которых аудитория хотела бы видеть в новогоднюю ночь на экранах телевизоров.

В интернете набирает популярность петиция генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с требованием поменять новогоднюю передачу в 2018 году. На момент написания новости подпись под петицией поставили более 150 тысяч человек.

«… то, что происходило в Вашем новогоднем эфире это уже просто за гранью! Почему особо выделил новогодний эфир Первого канала? Потому что он на мой взгляд стал по качеству значительно проигрывать себе же прошлых годов. Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом «В гостях у Примадонны». Почитайте десятки тысяч комментариев под петицией и убедитесь в этом сами!», - говорится в тексте петиции.

Автор петиции – житель Ростова-на-Дону Вадим Манукян.