Прохор Шаляпин предположил причину смерти бывшей солистки «Лицея»

Экс-солистка группа «Лицей» Жанна Роштакова умерла от сердечного приступа. Такое мнение высказал друг артистки, певец Прохор Шаляпин . Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РЕН ТВ

«Результаты экспертизы завтра только будут. Я думаю, что сердечный приступ произошел у Жанночки», — заявил Шаляпин.

Также певец отметил, что рядом с телом 33-летней Роштаковой были найдены пузырьки корвалола. Последний раз друзья общались по телефону 8 января и, по словам Шаляпина, тогда он не обратил внимания ни на что подозрительное. На настоящий момент по факту смерти певицы проходит проверка. По предварительной версии, о насильственной смерти речи не идет. Сам же Шаляпян ранее утверждал, что Роштакова погибла из-за несчастного случая – в ванной ей на голову упала полка. Ее тело нашли спустя сутки после смерти.

Жанна Роштакова некоторое время была участницей группы «Лицей», кроме того в 1997 году она стала лауреатом премии «Хрустальная нота» и победила в 1999 году в конкурсе старшей вокальной категории «Утренняя звезда» в Юрмале.