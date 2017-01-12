Светлана Бондарчук поразила поклонников новым фото

Бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука телеведущая Светлана Бондарчук удивила поклонников своим видом в откровенном платье-комбинации. На снимке ноги 48-летней телеведущей предельно обнажены. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт звезды в Instagram.

Фото опубликовано SB (@a030aa) Янв 11 2017 в 4:47 PST

Пользователи социальной сети отмечают, что модель выглядит великолепно и естественно, в отличие от многих светских див, прибегающих к услугам пластической хирургии.

«Красотка, шикарная, гламурная , и куда мужчины смотрят, неизвестно, какая эта молодуха будет в вашем молодом возрасте», «Грация , красота , стиль», «Вы изумительно красивая», «Как красиво выглядит комбинация! Идеально!», «Огонь в глазах затмевает даже прекрасную физическую форму!», - написали поклонники в комментариях к фотографии.

Однако среди пользователей Instagram нашлись и те, кто отметили, что в таком возрасте «лучше вести себя как леди» и «не задирать ноги».