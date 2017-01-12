От Шаляпина сбежала невеста

Певец Прохор Шаляпин признался, что на передаче "Пусть говорят", где он пытался подыскать себе возлюбленную, ему понравились сразу четыре претендентки. Правда, одна из них сразу после съемок улетела в Лондон, чем сильно расстроила певца.

"Мне очень понравилась передача. Все шесть девушек пришли сюда не просто пропиариться. Они действительно пытались мне понравиться, пытались найти свою любовь, – рассказал певец корреспонденту Dni.Ru. – Мне понравились сразу четыре девушки, но сказать, смогу ли я завести с ними серьезные отношения, пока сложно. Сначала я должен встретиться с ними вне съемочной площадки, сходить на свидание. Правда, одна из девушек не сможет принять мое приглашение – Александра Калатухина сразу после съемок уехала в Лондон. Я просил ее остаться хотя бы еще ненадолго, но она, к сожалению, не смогла".

Артист утверждает, что может легко и за короткое время вычислить, подходит ли ему представительница прекрасного пола по характеру. "Моя подруга Лена Ленина рассказывала мне о соционике. Теперь я знаю, какой у меня социотип и психотип и знаю, какая мне нужна девушка. Можно задать несколько простых вопросов и за несколько минут определить психотип другого человека. К примеру, я очень эмоциональный, громкий – мне нужна девушка, которая бы не обращала внимания на это. Примерно такая, как Анна Калашникова . Хотя и в отношениях с ней меня иногда раздражало, что она не реагирует, мне казалось, она общается со мной, как с ребенком или с больным человеком".

Напомним, в студии программы "Пусть говорят" за сердце Прохора боролись шесть претенденток: прилетевшая из Великобритании 26-летняя Александра Калатухина, 67-летняя пенсионерка Ирина Стрижак, светловолосая колдунья Татьяна Московская, 23-летняя Бэлла Юсупова, которая буквально покорила публику своей скромностью, смело ныряющая в прорубь Ольга Карачинцева и исполнительница народных песен Марина Кубкина.