Светлана Бондарчук сразила видом в откровенном платье

После развода с режиссером Федором Бондарчуком 48-летняя Светлана обрела «второе дыхание» - наряды блондинки становятся все более откровенными, а сама она все более раскованной. Но самое поразительное то, как выглядит знаменитость: ее моложавость кажется просто феноменальной.

За два года до своего пятидесятилетия Светлана Бондарчук может позволить себе мини и откровенное декольте, что она и продемонстрировала публике. Она опубликовала в Instagram фото в сексуальном платье-комбинации, в котором ее ноги предельно обнажены. Этот снимок сразу же обратил на себя внимание.

Фото опубликовано SB (@a030aa) Янв 11 2017 в 4:47 PST

Что и говорить, выглядит дважды мама и дважды бабушка Светлана Бондарчук великолепно – очень стройная и подтянутая, длинноногая, с умеренным макияжем и красивой укладкой. Удивительно молодой облик экс-супруги режиссера обсуждается даже в кругах московских светских див, которые легко могут позволить себе любую пластику и косметологию.

Но в отличие от этих дам, регулярно демонстрирующих «накачанные» филлерами губы и скулы, Светлана смотрится естественно и благородно, и ее лицо не выдает агрессивного вмешательства профессионалов.

Впрочем, при виде бывшей жены Федора Бондарчука хейтеры язвительно заметили, что в таком возрасте все же лучше вести себя как леди и обойтись без задирания ног.