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Собчак впервые показала фото новорожденного сына
Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала фотографию с сыном, чтобы привлечь внимание своих подписчиков к благотворительному проекту, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ее Instagram.
С удовольствием поддерживаю совместный проект @louisvuitton и unicef #makeapromise помогающий всем детям,попавшим в беду! we #makeapromise for @louisvuitton and #unicef initiative, that helps children around the world in urgent need! Lets do it all together!!!
Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak)
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