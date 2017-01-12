Собчак впервые показала фото новорожденного сына
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Рамблер/новости

Собчак впервые показала фото новорожденного сына

Собчак впервые показала фото новорожденного сына
Фото:
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала фотографию с сыном, чтобы привлечь внимание своих подписчиков к благотворительному проекту, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ее Instagram.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак
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