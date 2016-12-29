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Русская Кардашьян поразила поклонников новым фото
Модель Анастасия Квитко, которую называют российской Ким Кардашьян, удивила своих поклонников новой откровенной фотографией, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ее профиль в Instagram.
Модель опубликовала свой новый снимок в черном купальнике-сетке на пляже.
В комментариях пользователи сети отмечают, что Квитко выглядит очень женственно и сексуально.
22-летняя модель родом из Калининграда. Девушка начала карьеру в 17 лет. Снимки Квитко в интернете заметил модный московский фотограф и сразу предложил ей сотрудничество.
Фото опубликовано Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko)
Photo shoot For New Collection by designer @eliyacioccolato www.eliyacioccolato.com with amazing team ☺ make up and hair @ranianekole 📷 @yanauvarova.photo
Фото опубликовано Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko)
В Москве Анастасия принимала участие в различных фотосессиях, однако всемирно звездой так и не стала. В конце 2015 года Анастасия переехала в США по приглашению модного бренда рэпера Канье Уэста. В Америке девушку назвали «русской Кардашьян». Недавно она начала вести шоу на одном из американских каналов. На ее профиль в Instagram подписались более 5 млн подписчиков.
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