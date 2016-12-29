Русская Кардашьян поразила поклонников новым фото

Модель Анастасия Квитко, которую называют российской Ким Кардашьян, удивила своих поклонников новой откровенной фотографией, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ее профиль в Instagram

Фото опубликовано Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) Янв 11 2017 в 1:35 PST

Модель опубликовала свой новый снимок в черном купальнике-сетке на пляже.

В комментариях пользователи сети отмечают, что Квитко выглядит очень женственно и сексуально.

Фото опубликовано Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) Янв 8 2017 в 4:12 PST

22-летняя модель родом из Калининграда. Девушка начала карьеру в 17 лет. Снимки Квитко в интернете заметил модный московский фотограф и сразу предложил ей сотрудничество.

Good morning ☀️ Фото опубликовано Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) Янв 5 2017 в 5:59 PST

Фото опубликовано Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) Янв 1 2017 в 12:31 PST

Photo shoot For New Collection by designer @eliyacioccolato www.eliyacioccolato.com with amazing team ☺ make up and hair @ranianekole 📷 @yanauvarova.photo Фото опубликовано Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) Дек 29 2016 в 8:09 PST

В Москве Анастасия принимала участие в различных фотосессиях, однако всемирно звездой так и не стала. В конце 2015 года Анастасия переехала в США по приглашению модного бренда рэпера Канье Уэста. В Америке девушку назвали «русской Кардашьян». Недавно она начала вести шоу на одном из американских каналов. На ее профиль в Instagram подписались более 5 млн подписчиков.