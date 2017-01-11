Сталлоне чуть не подрался с Аффлеком

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне чуть не подрался с актером Кейси Аффлеком, одержавшим победу на церемонии вручения «Золотого глобуса» в номинации «Лучший актер в драме или мюзикле». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на интернет-издание people.com

Как говорится в публикации, инцидент произошел в связи с тем, что Кейси Аффлек занял одно из мест, которые предназначались Сталлоне и его жене Дженнифер Флэйвин. Аффлек отказался уступать место именитому актеру и его жене. Журналисты утверждают, что взбешенный бестактностью артиста Сталлоне выбежал из зала вместе с женой и наблюдал за церемонией в служебном помещении за сценой. В материале подчеркивается, что для актера это был очень важный вечер, так как Ассоциация журналистов выбрали сразу троих дочерей Сталлоне – Скарлет, Систин и Софию – на роль Мисс «Золотой Глобус». Несмотря на то, что это идет против правил, одну из наград доверили вручить сразу трем девушкам. Как говорится в сообщении, Сталлоне сам готовил дочерей к выходу на сцену.

Кейси Аффлек завоевал «Золотой глобус» за лучшую драматическую роль за картину «Манчестер у моря». 74-я церемония вручения премии «Золотой глобус» состоялась в Лос-Анджелесе в отеле Беверли-Хиллз.