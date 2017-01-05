Бузова проговорилась о причине развода с Тарасовым
Главное сейчас
Рамблер/новости

Бузова проговорилась о причине развода с Тарасовым

Бузова проговорилась о причине развода с Тарасовым
Фото:
Российская телеведущая Ольга Бузова проговорилась о причине развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Курьезная фраза о «рогоносцах» прозвучала из уст звезды во время бойцовского турнира «Битва на Суре», который девушка вела. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на портал «Дни.ру».
Перед началом боя профессиональный боец Алекс Кардо, помогавшей Бузовой вести шоу, заявил, что тот, кто объявляет в ринге бойцов, называется ринг-анонсером. Телеведущая переспросила: «Рогоносцем? Не приведи Бог стать рогоносцем, мне одного раза хватило». Журналисты ряда СМИ посчитали эту фразу намеком на причину развода с Тарасовым, который был оформлен 30 декабря 2016 года. Ранее появилась информация, что Дмитрий Тарасов скоро станет папой, а матерью ребенка станет Анастасия Костенко. Если информация подтвердится, то для футболиста это будет второй ребенок. Впервые Тарасов стал отцом в 2009 году, когда у него родилась дочь Ангелина от брака с Оксаной Пономаренко.
Оман Шоу-бизнес
Ольга Бузова Дмитрий Тарасов Оксана Пономаренко Анастасия Костенко
Оставить комментарий

Последние новости