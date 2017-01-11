Никита Джигурда спровоцировал конфликт в "Прямом эфире"
Главное сейчас
Вести.Ру

Никита Джигурда спровоцировал конфликт в "Прямом эфире"

Инцидент с участием Никиты Джигурды произошел на съемках программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1". Эпатажный актер, рассказывая своих сложных взаимоотношениях с экс-супругой Мариной Анисиной, попытался перебить ведущего программы Бориса Корчевникова и отбросить поднятую руку ведущего.
"Помолчи", — обратился к ведущему Джигурда, увлеченно декламируя стихи собственного сочинения.
На просьбу ведущего убрать руки, Никита Джигурда начал провоцировать конфликт, призывая Бориса Корчевникова ударить его.
"Давай, щенок", — настаивал Никита Джигурда.
В ноябре 2016 года Марина Анисина и Никита Джигурда расторгли свой брак. Союз актера и фигуристки продержался более восьми лет. У пары родились двое детей.
Во время бракоразводного процесса Никита Джигурда также пытался подраться с адвокатом супруги Сергеем Жориным.
О своей жизни с Джигурдой Марина Анисиной впервые после развода также поделилась с программой "В прямом эфире".
Беларусь В мире Видео Культура Еще 2 тега
Борис Корчевников Никита Джигурда Сергей Жорин Марина Анисина
Оставить комментарий

Вести.Ру: последние новости