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Никита Джигурда спровоцировал конфликт в "Прямом эфире"
Инцидент с участием Никиты Джигурды произошел на съемках программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1". Эпатажный актер, рассказывая своих сложных взаимоотношениях с экс-супругой Мариной Анисиной, попытался перебить ведущего программы Бориса Корчевникова и отбросить поднятую руку ведущего.
"Помолчи", — обратился к ведущему Джигурда, увлеченно декламируя стихи собственного сочинения.
На просьбу ведущего убрать руки, Никита Джигурда начал провоцировать конфликт, призывая Бориса Корчевникова ударить его.
"Давай, щенок", — настаивал Никита Джигурда.
В ноябре 2016 года Марина Анисина и Никита Джигурда расторгли свой брак. Союз актера и фигуристки продержался более восьми лет. У пары родились двое детей.
Во время бракоразводного процесса Никита Джигурда также пытался подраться с адвокатом супруги Сергеем Жориным.
О своей жизни с Джигурдой Марина Анисиной впервые после развода также поделилась с программой "В прямом эфире".
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