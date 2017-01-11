Никита Джигурда спровоцировал конфликт в "Прямом эфире"

"Помолчи", — обратился к ведущему Джигурда, увлеченно декламируя стихи собственного сочинения.

На просьбу ведущего убрать руки, Никита Джигурда начал провоцировать конфликт, призывая Бориса Корчевникова ударить его.

"Давай, щенок", — настаивал Никита Джигурда.

В ноябре 2016 года Марина Анисина и Никита Джигурда расторгли свой брак. Союз актера и фигуристки продержался более восьми лет. У пары родились двое детей.

Во время бракоразводного процесса Никита Джигурда также пытался подраться с адвокатом супруги Сергеем Жориным

О своей жизни с Джигурдой Марина Анисиной впервые после развода также поделилась с программой "В прямом эфире".