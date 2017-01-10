Пугачева осадила злопыхателей в соцсетях

Певица Алла Пугачева ответила на критику в свой адрес в связи с участием в новогодних телевизионных передачах. Своим «злопыхателям», по словам артистки, она ответила, что ее сила «в любви и поддержке поклонников». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт Пугачевой в Instagram

«Ну что, злопыхатели, возбудились? Это прекрасно!!! Значит жизнь продолжается. А сила моя в любви и поддержке поклонников. Еще раз убедиться в этом настоящее счастье», — написала Пугачева.

Ну что,злопыхатели,возбудились? Это прекрасно!!!Значит жизнь продолжается.А сила моя в любви и поддержке поклонников.Еще раз убедиться в этом настоящее счастье. Фото опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Янв 10 2017 в 8:27 PST

Многие пользователи выразили удивление критикой в адрес певицы.

«Я вообще не поняла с чем это связано!!!! Что за бред вообще? Чем вы помешали на телевидении и кому я не знаю,но я хочу вас видеть на экранах страны! И не важно в новогодние праздники или нет», «Раз есть завистники, значит человек еще жив и творит что то. За ним наблюдают и бегут позади него», «Чудесная была программа! Спасибо Вам! Любовью просто светитесь к друг другу! Счастья Вашей семье много и надолго!!!», - написали в комментариях поклонники артистки.

В интернете набирает популярность петиция генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с требованием поменять новогоднюю передачу в 2018 году. На момент написания новости подпись под петицией поставили 111 299 человек.

«… то, что происходило в Вашем новогоднем эфире это уже просто за гранью! Почему особо выделил новогодний эфир Первого канала? Потому что он на мой взгляд стал по качеству значительно проигрывать себе же прошлых годов. Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом «В гостях у Примадонны». Почитайте десятки тысяч комментариев под петицией и убедитесь в этом сами!», - говорится в тексте петиции.

Автор петиции – житель Ростова-на-Дону Вадим Манукян.