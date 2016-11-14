Юлия Высоцкая изменилась до неузнаваемости

Известная актриса Юлия Высоцкая неожиданно сменила цвет волос и, по словам поклонников, стала неузнаваемой в новом образе. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на портал «Дни.ру»

А если не лысая и не блондинка? #волосыраститебыстрее #парикэтоприкольно #юлиявысоцкая #juliavysotskaya Фото опубликовано Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) Янв 10 2017 в 7:25 PST

Высоцкая из блондинки с длинными волосами стала брюнеткой с короткой стрижкой. Пользователи подчеркнули, что в новом образе 43-летняя актриса выглядит заметно моложе.

Всем хорошего начала недели! #нуичточтопонедельник #волосыраститенеостанавливайтесь #чегонесделаешьрадиискусства #юлиявысоцкая #juliavysotskaya #виноватызвезды Фото опубликовано Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) Ноя 14 2016 в 6:37 PST

Супруга Андрея Кончаловского опубликовала в своем аккаунте в Instagram фото, на котором она примеряет несколько вариантов париков. В публикации журналисты предполагают, что Высоцкая готовится к новой роли и подбирает образ для фильма.

Выходные #juliavysotskaya #юлиявысоцкая #кончаловский #konchalovsky #новыйгодбудетлучшестарого Фото опубликовано Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) Янв 8 2017 в 2:58 PST

В подписи к фото актриса задала поклонникам вопрос: «А если не лысая и не блондинка?». Кроме того, девушка добавила хештеги #волосыраститебыстрее и #парикэтоприкольно.