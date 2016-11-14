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Юлия Высоцкая изменилась до неузнаваемости
Известная актриса Юлия Высоцкая неожиданно сменила цвет волос и, по словам поклонников, стала неузнаваемой в новом образе. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на портал «Дни.ру».
А если не лысая и не блондинка? #волосыраститебыстрее #парикэтоприкольно #юлиявысоцкая #juliavysotskaya
Фото опубликовано Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial)
Высоцкая из блондинки с длинными волосами стала брюнеткой с короткой стрижкой. Пользователи подчеркнули, что в новом образе 43-летняя актриса выглядит заметно моложе.
Всем хорошего начала недели! #нуичточтопонедельник #волосыраститенеостанавливайтесь #чегонесделаешьрадиискусства #юлиявысоцкая #juliavysotskaya #виноватызвезды
Фото опубликовано Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial)
Супруга Андрея Кончаловского опубликовала в своем аккаунте в Instagram фото, на котором она примеряет несколько вариантов париков. В публикации журналисты предполагают, что Высоцкая готовится к новой роли и подбирает образ для фильма.
Выходные #juliavysotskaya #юлиявысоцкая #кончаловский #konchalovsky #новыйгодбудетлучшестарого
Фото опубликовано Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial)
В подписи к фото актриса задала поклонникам вопрос: «А если не лысая и не блондинка?». Кроме того, девушка добавила хештеги #волосыраститебыстрее и #парикэтоприкольно.
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