Юлия Высоцкая изменилась до неузнаваемости
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Рамблер/новости

Юлия Высоцкая изменилась до неузнаваемости

Юлия Высоцкая изменилась до неузнаваемости
Фото:
Известная актриса Юлия Высоцкая неожиданно сменила цвет волос и, по словам поклонников, стала неузнаваемой в новом образе. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на портал «Дни.ру».
Высоцкая из блондинки с длинными волосами стала брюнеткой с короткой стрижкой. Пользователи подчеркнули, что в новом образе 43-летняя актриса выглядит заметно моложе.
Супруга Андрея Кончаловского опубликовала в своем аккаунте в Instagram фото, на котором она примеряет несколько вариантов париков. В публикации журналисты предполагают, что Высоцкая готовится к новой роли и подбирает образ для фильма.

Выходные #juliavysotskaya #юлиявысоцкая #кончаловский #konchalovsky #новыйгодбудетлучшестарого

Фото опубликовано Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial)

В подписи к фото актриса задала поклонникам вопрос: «А если не лысая и не блондинка?». Кроме того, девушка добавила хештеги #волосыраститебыстрее и #парикэтоприкольно.
Шоу-бизнес
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