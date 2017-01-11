Дженнифер Лопес подарила сестре на день рождения встречу с Криштиану Роналду
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Дженнифер Лопес подарила сестре на день рождения встречу с Криштиану Роналду

Лопес подарила сестре встречу с Криштиану Роналду
Фото:
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес организовала для сестры Тианы встречу с нападающим мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом сообщает The Mirror.
Лопес пригласила 31-летнего португальца на вечеринку по случаю дня рождения сестры. Отмечается, что Тиана является поклонницей Роналду, который на этой неделе был признан лучшим футболистом года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
12 декабря Роналду в четвертый раз в карьере получил «Золотой мяч» — приз лучшему игроку мира по итогам года по версии журнала France Football.
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Криштиану Роналду Дженнифер Лопес
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